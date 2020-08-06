Miçotakis: Türkiye'yle yaşadığımız ihtilaflarda NATO'nun tarafsız kalması adil değil

Miçotakis, Harvard Üniversitesi Profesörü ve Aspen Strategy Group İcra Direktörü Nicholas Burns koordinatörlüğündeki güvenlik konulu çevrimiçi forumda soruları yanıtladı.

NATO'nun Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlara ilişkin tutumunu değerlendiren Miçotakis, "Sanırım NATO yönetimi, tarafsız tutumun, yani 'sorun iki NATO üyesiyle ilgili ve müdahale etmeyeceğiz' şeklindeki tutumun benim tarafımdan artık kabul görmeyeceğini net şekilde anlıyordur. Bunu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e de söyledim. NATO'ya katkı sağlıyoruz ve müttefikiz. Başka bir NATO ülkesinin çıkarlarımızı tehdit ettiğini hissettiğimizde, NATO eşit mesafede durma ve içişlerine müdahale etmeme tutumunda olmamalı" dedi.

Miçotakis, NATO'nun sergilediği tutumun Yunanistan açısından hiç adil olmadığının altını çizdi.

Stoltenberg, NATO'nun Türkiye ile Yunanistan arasındaki ihtilaflarda herhangi bir tarafı desteklemeyeceğini ve iki ülkenin ihtilafları kendi aralarında çözmeleri için tarafsız kalacağını söylemişti.