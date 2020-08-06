İngiltere, Belçika'yı '14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesinden' çıkardı

Grant Shapps Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Belçika, Andora ve Bahamalar'ın güvenli seyahat edilebilecek ülkeler olarak da adlandırılan "14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesinden" cumartesi gününden itibaren çıkarılacağını belirtti.

Data shows we need to remove Andorra, Belgium and The Bahamas from our list of #coronavirus Travel Corridors in order to keep infection rates DOWN. If you arrive in the UK after 0400 Saturday from these destinations, you will need to self-isolate for 14 days. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) August 6, 2020

Shapps, paylaşımında Malezya ve Brunei Sultanlığı'nın "14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesine" dahil edildiğini aktararak, bu ülkelerden gelecek yolculara karantina uygulanmayacağını duyurdu.