Belarus, ‘Nastoyaşeye Vremya’ televizyonu muhabirlerini sınır dışı etti

Belarus’ta gözaltına alınan ‘Radio Liberty’ ve ‘Amerika’nın Sesi’nin (VOA) ortak projesi olan ve ABD Kongresi tarafından finanse edilen ‘Nastoyaşeye Vremya’ televizyonu muhabirleri sınır dışı edildi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, “Belarus’taki Ukrayna Büyükelçiliği’nin verdiği bilgiye göre, Minsk’te gözaltına alınan iki Ukrayna vatandaşı gazeteci, saat 23.40’ta Mins-Odessa seferini yapan uçakla Ukrayna’ya sınır dışı edildi” denildi.

Daha önce, Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, Sputnik’e verdiği demeçte, ‘Nastoyaşeye Vremya' televizyonunun üç muhabirinin Belarus Dışişleri Bakanlığı'ndan gerekli akreditasyonu almadıkları gerekçesiyle gözaltına alındıklarını belirtmişti.

‘Nastoyaşeye Vremya' televizyonu ikisi Ukrayna, biri Rus vatandaşı olan üç muhabirinin Minsk’teki bir otelde gözaltına alındıklarını duyurmuştu.

Amerika'nın Sesi’nin katılımıyla Radio Liberty tarafından kurulan ‘Nastoyaşeye Vremya’ televizyon kanalı, ABD Kongresi tarafından finanse ediliyor. Kanal, Rusya’da yabancı ajan olarak kabul ediliyor.