Polis Minsk’te başlayan protestoları bastırmak için ses bombaları kullandı

Belarus’un başkenti Minsk’te bugün yapılan başkanlık seçimlerinin resmi sonuçlarından memnun olmayan halk sokaklara çıktı. Polis, kent merkezinde toplanan göstericilere ses bombaları ile müdahale etti.

Sputnik Belarus’un haberine göre Minsk’in merkezinde başlayan protesto gösterilerini dağıtmak için polis ses bombaları ile müdahale etti, göstericilerin arasında yaralılar olduğu belirtiliyor.

Yaralılar ayakta tedavi görüyor.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre başkentteki Zafer Meydanı’nda muhalifler sinyal fişekleri yakıp onları güvenlik güçlerine doğru fırlatıyor.

Минск гудит, в городе собираются группы недовольных официальными результатами выборов. Столкновения в Минске.



По сообщениям СМИ, милиция применила светошумовые гранаты, а среди протестующих есть раненые. pic.twitter.com/CsTf50Zzt5 — Игорь Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) August 9, 2020

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Belarus’ta bugün gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerinin sandık çıkışı sonuçlarına göre oyların yüzde 79,7’sini alan Devlet Başkanı Lukaşenko yarışı önde götürüyor.

Ülkenin diğer kentlerinde de muhalifler sokaklara çıktı. Minsk, Vitebsk ve Brest kentlerinde gözaltılar başladı.

Minsk’te güvenlik güçleri göstericileri dağıtmaya başladı

Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre Belarus’taki muhalefet temsilcileri, liderlerinin çağrıları üzerine başkentin merkezindeki Zafer Meydanı’nda toplanmaya devam ediyor, şu ana kadar merkezde binlerce kişi toplandı.

Diğer yandan göstericileri dağıtmak için çok sayıda polis müdahale etti, meydanda ses bombaları kullanıldı.

Meydanda toplananlara çevik kuvvet te müdahale etti, göstericiler gruplar halinde kaçışıyor, ancak meydanı terk etmiyor.

Meydana doğru ambulanslar geliyor, meydandaki trafik kapalı olsa da yan caddelerden geçen otomobillerde bulunanlar göstericileri korna çalarak destekliyor.

Минск сейчас. ОМОН начал применять светошумовые гранаты. На улице – до 5 тысяч человек. Видео: @vottaktv / https://t.co/G154dyBYSe pic.twitter.com/IHpFAd6fmu — Вот Так TV (@vottak_tv) August 9, 2020

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Göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı

Daha önce görgü tanıklarının aktardığı üzere protesto gösterisinde kan aktı, güvenlik görevlileri göstericilere cop ve biber kazı ile müdahale etti.

Kahraman Şehir Minsk heykelinin etrafında göstericiler ile polis kuvvetleri arasında arbede yaşandı, sonuçta güvenlik güçleri, çekilerek hareket eden kalabalığı bırakmak zorunda kaldı.

Sputnik Belarus muhabirinin bildirdiğine göre çarpışmanın yaşandığı yere ambulanslar geldi.

Göstericiler, yaralı arkadaşlarını elleri ile ambulanslara taşıdı.

Grodno kentinde polis göstericilere karşı biber gazı kullandı

Belarus’un Grodno kentinde güvenlik güçlerinin göstericilere karşı biber gazı kullandığı, insanların nefes almakta güçlük çektiği bildirildi.

Grodno’dan Sputnik Belarus’un aktardığına göre, ‘polis, kentte sokaklara çıkan protestocuları biber gazı kullanarak dağıtıyor. Göstericiler nefes almada güçlük çekiyor’.

Daha önce Sputnik Belarus, Grodno’daki izinsiz gösterilere binden fazla kişi katıldığını, gözaltına alınanların olduğunu bildirmişti.

Polis Minsk’in merkezindeki protestocuları gözaltına almaya başladı

Minsk’teki Sputnik muhabiri, güvenlik güçlerinin protestocuları gözaltına almaya başladığını, göstericilere karşı biber gazı kullandığını aktardı.

Göstericilerin dağıtıldığı yere üç ambulans geldi

Sputnik muhabiri, Minsk’in merkezinde göstericilerin dağıtıldığı yere üç ambulansın geldiğini aktardı. Diğer yandan polis, göstericileri dağıtmak için ses bombaları kullanmaya devam ediyor, gözaltılar var.

Heykelin olduğu bölgede birkaç yüz muhalif toplanmış durumda, bu kişileri destekleyen büyük gruplar, heykelin önündeki meydanın farklı uçlarından neler olup bittiği izliyor.