Muhalif aday Tihanovskaya'dan Lukaşenko'ya iktidarı barışçıl yoldan bırakma çağrısı

Yüzde 80.23 oya sahip Lukaşenko'dan sonra yüzde 9.9 oyla en yüksek oyu alan muhalif aday Tihanovskaya, başkent Minsk'te düzenlediği basın toplantısında polisin protestoculara müdahale etmesini beklemediğini ve yaşananların kabul edilemez olduğunu belirtti:

"İktidarın protestoculara sert şekilde müdahale etmeyeceğinden emindim. Ancak son 24 saat içinde ülkede yaşananlar kabul edilemez. Daha önce iktidardan şiddete başvurmamasını talep ettik ama bu talepler duyulmadı. İktidarın halktan koptuğunu ve güç kullanarak konumunu korumaya çalıştığını düşünüyorum. Protestoculara karşı orantısız önlemler alındı" diyen Tihanovskaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz barışçıl iktidar değişikliğinden yanayız. Artık hükümet, iktidarı barışçıl bir yöntemle nasıl bırakacağını düşünmeli. Şu anda ellerinde tek bir yöntem var, o da sivillere karşı güç kullanmak. Bunun tekrarlanmaması için elimizden geleni yapacağız."

Tihanovskaya ayrıca, "Ekibimin elinde çeşitli seçim merkezlerindeki oy sayım verileri mevcut. Bunlara göre on kattan daha fazla bir farkla üstünlük bana ait. Diğer merkezlerde de bunun aksi olamaz. Oy bültenlerine ilişkin verilerini topluyoruz, sonuçlara itiraz etmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

'Seçim sonuçlarını tanımıyoruz'

Bu arada Tihanovskaya, Belarus Merkezi Seçim Komitesi tarafından açıklanan seçim sonuçlarını tanımadıklarını belirtti.

Sputnik Belarus muhabirine gözaltı ve darp

Sputnik Belarus muhabiri Yevgeniy Oleynik, Minsk’te akşam saatlerindeki protestoların ardından gözaltına alınıp darp edildi.

Oleynik, kentteki ilkyardım hastanesindeki yaralılarla ilgili bir haber hazırladıktan sonra sabah 6:00’da evine dönüyordu. Ajans yönetimi ile gazeteci arasında ancak şimdi irtibat kurulabildi.