Minsk’te darp edilen Sputnik muhabiri olayın ayrıntıları anlattı

Minsk’te dün akşam yapılan protesto gösterilerini ve akabindeki olayları takip eden Sputnik Belarus muhabiri Yevgeniy Oleynik, bu sabah erkenden evine dönerken ve gözaltındayken nasıl darp edildiğini anlattı.

Belarus’ta dün yapılan başkanlık seçimlerinden memnun olmayan halk, dün akşam başkent Minsk’te sokaklara çıktı. Yapılan protesto gösterilerini ve akabindeki olayları takip eden Sputnik Belarus muhabiri Yevgeniy Oleynik, bu sabah erkenden evine dönerken iki polis tarafından nasıl darp edilip gözaltına alındığını anlattı.

“Beni sabah saat 6.00 civarı gözaltına aldılar, gösteri ise yaklaşık 3.30’da sona erdi, yani miting bittikten 2.5 saat sonra kentin farklı bir noktasında gözaltına alındım” diyen Oleynik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kollarım arkama kıvrılmış ve yere eğik durumda götürülürken düştüğüm zaman iki tekme geldi, ama kendimi korudum. Canım acıdı, fakat daha sonra ikiye katlanmış olarak sandalyelerde otururken vücudum daha çok uyuştu, başım hep dizlerimin seviyesindeydi. Duruşumuzu değiştirmeye izin vermiyorlardı, muhtemelen bizi gözaltına alan kişileri görmememiz için.”

Oleynik, “Neden gözaltına aldınız sorusuna ‘emniyette çözerler’ yanıtını aldık, gözaltına alınanlara ‘hayvan gibi’ davranılıyordu” dedi ve ekledi:

“Sputnik Belarus muhabiri olduğumu söylediğimde telefonla ya başıma, ya da boynuma vuruyorlardı. Kolluk kuvvetleri hakkında çoktandır yazıyorum. Şimdiye kadar böyle bir tutumla hiç karşılaşmadım.”

Oleynik, “Oradan çıkmadan önce izinsiz gösteriye katıldığımıza, bunu tamamen kabul ettiğimize ve mahkemeyi beklediğimize dair protokol imzalamalıydık. Davanın içeriği konusunda bilgi vermelerini talep ettim, reddettiler” ifadelerini kullandı.