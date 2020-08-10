Belarus Soruşturma Komitesi: Toplu ayaklanma olaylarına karışanlar hakkında ceza davaları açıldı

Belarus Soruşturma Komitesi Başkanı İvan Noskeviç, ülkede yaşanan toplu ayaklanma ve polise yönelik şiddet olaylarına karışanlar hakkında ceza davalarının açıldığını belirtti.

Belaurs'un resmi haber ajansı Belta’nın aktardığına göre Noskeviç, ülkede yaşanan toplu ayaklanma ve polise yönelik şiddet olaylarına karışanlar hakkında ceza davalarının açıldığını ifade etti.

Toplu ayaklanma ve kolluk kuvvetlerine yönelik şiddet olaylarının dün gece başkent Minsk’te ve Belarus’un diğer bölgelerinde yaşandığını söyleyen Noskeviç, ‘tüm yasa dışı eylemlerde polis memurlarına yönelik şiddet kullanıldığını, polislerden düzinelerce yaralanan olduğunu’ vurguladı.

Yasa dışı eylemlerde mülkiyete zarar verildiğini ve kolluk kuvvetlerine mukavemet edildiğini, olaylarda çeşitli nesnelerin suç aleti olarak kullanıldığını belirten Noskeviç, “Şu anda olay yerlerinde 100’ün üzerinde soruşturma memuru çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Belarus’ta dün yapılan başkanlık seçimlerinden memnun olmayan halk, başkent Minsk’te sokaklara çıkmıştı. Polisle protestocular arasından çıkan çatışmada yaralananlar olmuş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.