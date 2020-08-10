‘Slovakya casuslukla suçladığı Rus diplomatları sınır dışı ediyor’

Slovakya’da casusluk yaptığı şüphesiyle Rus diplomatların sınır dışı edilmesine karar verildiği belirtildi.

Bloomberg’in aktardığına göre, adı açıklanmayan bir yetkili, “Slovaklar, casusluk şüphesiyle Rus diplomatları sınır dışı ediyor” diye konuştu.

Rusya’nın Slovakya Büyükelçiliği, casuslukla suçlandığı iddia edilen Rus diplomatların sınır dışı edildiği haberle ilgili yorum yapmayı reddetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Slovakya'nın Rus diplomatları sınır dışı etmesine aynı şekilde karşılık verileceği kaydedildi.