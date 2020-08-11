Belarus'ta muhalif lider Tihanovskaya, Litvanya’ya gitti

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Belarus’ta devlet başkanlığı adaylarından muhalefet lider Svetlana Tihanovskaya’nın Litvanya’da ve güvende olduğunu açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Linkevicius, “Svetlana Tihanovskaya güvende. Kendisi Litvanya’da” ifadelerini kullandı.

​Seçim kampanyası ekibinin, Merkez Seçim Komitesi yetkilileri ile görüştükten saatler sonra Tihanovkaya’ya telefonla ulaşılamadıklarını bildirmesi endişe yaratmıştı.

Diğer yandan Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) Başkanı Valeriy Vakulçik, Tihanovskaya’ya karşı suikast girişiminin önlendiğini belirtmişti.

Tihanovskaya, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya iktidarı barışçıl yoldan bırakma çağrısı yapmıştı.

Yüzde 80.23 oya sahip Lukaşenko'dan sonra yüzde 9.9 oyla en yüksek oyu alan muhalif aday olan Tihanovskaya, Belarus Merkezi Seçim Komitesi tarafından açıklanan seçim sonuçlarını tanımadıklarını belirtmişti.