Yunanistan'dan AB'ye Türkiye konulu acil toplantı çağrısı

Yunanistan Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile yaşanan Doğu Akdeniz gerilimleri nedeniyle Avrupa Birliği'ne (AB) acil toplantı çağrısında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanı, AB Dışişleri Konseyi'ne acil toplantı çağrısında bulunacak" ifadelerine yer verildi.