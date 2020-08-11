Polis, Hollanda'nın en büyük kokain laboratuvarını bastı: Gözaltına alınan 17 şüpheli arasında Türkler de var

Hollanda’da, bugüne kadarki en büyük kokain laboratuvarı baskınında aralarında Türkiyelilerin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Hollanda polisi, ülkede bugüne kadar keşfedilen en büyük kokain laboratuvarı olarak tanımladıkları eski bir binicilik okulunda saklanan depoya baskın gerçekleştirdi.

Amsterdam’ın 120 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Nijeveen kasabasındaki laboratuvara cuma günü yapılan baskında Türkiye, Kolombiya ve Hollanda uyruklu toplam 17 kişi yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin 13’ünün Kolombiya uyruklu olduğu, birinin de hem Kolombiya hem Hollanda vatandaşlığı bulunduğu belirtildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, baskında on binlerce litrelik kimyasal maddenin yanı sıra 100 kilo taş kokainin ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca, Hollanda'ya ihraç edilmeden önce uyuşturucu emdirilmiş giysi, kumaş gibi ürünlerden kokain çıkarmada kullanılan ekipmanlar da ele geçirildi.

Başmüfettiş Andre van Rijn, laboratuarın bir günde yaklaşık 150-200 kilo kokain üretebilecek kapasitede olduğunu, bunun piyasa değerinin 4.5 milyon ile 8 milyon euroya karşılık geldiğini söyledi.