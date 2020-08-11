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    Belarus'ta protestolar

    Belarus İçişleri: Son 24 saatte 2 binden fazla kişi gözaltına alındı

    © REUTERS / VASILY FEDOSENKO
    Avrupa
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    Belarus İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde son 24 saat içinde 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus’ta son 24 saat içinde 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

    Dün çeşitli Internet kaynaklarında insanlara izinsiz gösterilere katılmak üzere yerleşim merkezlerinde toplanmaya çağrıldıklarının saptandığı, bunun üzerine İçişleri Bakanlığı’nın ‘yasal düzeni korumak ve kamu güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri aldığı’ kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: “Ülke genelinde 2 binden fazla kişi, izinsiz toplu gösterilere katıldıkları için gözaltına alındı.

    Tihanovskaya’dan Belaruslulara meydanlara çıkmayıp yasalara riayet etme çağrısı

    Belarus’ta devlet başkanlığı adaylarından muhalefet lideri Svetlana Tihanovskaya, kendisini destekleyen Belarus vatandaşlarına meydanlara çıkmayıp sağduyulu olma ve yasalara riayet etme çağrısı yaptı.

    Dün gece Belarus’tan ayrılıp komşu ülke Litvanya’ya geçen Tihanovskaya, vatandaşlara seslenerek, “Belaruslular, sizleri sağduyulu olmaya ve yasalara riayet etmeye çağırıyorum, kan ve şiddet istemiyorum. Hayatlarınızı tehlikeye atmamak için sizden polise karşı koymamanızı, meydanlara çıkmamanızı rica ediyorum” diye konuştu.

    ‘Çocuklarımın yanına gittim’

    Daha önce vekilinin kendisinin Belarus’tan ayrılmaktan başka çaresi kalmadığı, Litvanya’ya gidişini ise Belaruslu yetkililerinin ‘organize ettiği’ şeklindeki açıklamasına karşın Tihanovskaya, çocuklarının yanına gittiği bilgisini verdi:

    “Kendinizi ve yakınlarınız koruyun, lütfen, hiçbir hayat şu anda olup bitenler için vermeye değmez. Çocuklar, hayatımızda olan en önemli şey.”

    Tihanovskaya, “Tüm bu kampanyanın beni çok katılaştırdığını ve bana her şeye dayanabileceğim kadar güç verdiğini düşünüyordum. Fakat muhtemelen ilk başlardaki o zayıf kadın olarak kaldım” ifadelerini kullandı.

    Rossiya Segodnya'nın kaybolan foto muhabirinin bulunduğu yer belli oldu

    Sputnik ve RİA Novosti'nin bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’nın Minsk’teki foto muhabiri İlya Pitalyev’ten dün akşamdan bu yana haber alınamıyordu.

    Sputnik Belarus’un bugün yerel emniyet biriminden aldığı bilgiye atıfla Pitalev’in Minsk bölgesinde, Jodino gözaltı merkezinde tutulduğunu açıkladı.

    Açıklamada, “Pitalev mağdurlar arasında değil. Ön bilgiye göre sağlığı yerinde. Gözaltına neden alındığı bilinmiyor. Suçlama yöneltilmedi” denildi.

    Sputnik Belarus’un aktardığı üzere İçişleri Bakanlığı Vatandaşlık ve Göç İşleri İdaresi Başkanı Akeksey Begun ise Pitalev’in sınır dışı edileceğini ve bir süreliğine Belarus’a gelmesine izin verilmeyeceğini belirtti.

    Grodno’da gözaltına alınan Sputnik Belarus muhabiri serbest bırakıldı

    Sputnik Belarus’un Grodno’da görevini yaparken gözaltına alınan muhabiri İnna Grişuk’un ise kimliği belirlendikten sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.   

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    Etiketler:
    Minsk, Sputnik, Rossia Segodnya, İlya Pitalyev, Svetlana Tihanovskaya, Gözaltı, Belarus İçişleri Bakanlığı, Belarus
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