Minsk’in merkezinde yeni gözaltılar

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, İçişleri Bakanlığı’na bağlı iç birliklerden askerler, Puşkinskaya metro istasyonunda olası göstericileri gözaltına almaya başladı.

Habere göre askerler istasyonun civarlarında devriye geziyor ve şüphelendikleri kişileri gözaltına alıyor, bazense gençlerin oluşturduğu grupların peşinden koşuyor. Oradan geçen otomobil sürücüleri ise korna çalarak öfkelerini dile getiriyor.

Muhabirin bildirdiği üzere bölge kalabalıklaşırken, güvenlik güçleri toplanmalara engel olmaya çalışıyor.