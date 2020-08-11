Minsk’te protestocular ile polis arasında yine çatışma çıktı

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Belarus muhalefet destekçilerinden oluşan kalabalık bir grup Mihaylovo metro istasyonu yakınında toplandı. Buraya takviye edilen çevik kuvvet polisi toplananları dağıtmaya çalıştı, göstericiler Pavlov Parkı’na çekildi. Park’ta yeni grupların katıldığı protestocular büyük bir kalabalık halinde polislere saldırdı.

Polis göstericileri gözaltına alıyor.

Minsk’te kimliği belirsiz kişiler gazetecilere saldırdı

Minsk’te, Puşkinskaya metro istasyonu yakınlarındaki protesto gösterileri takip eden muhabirler kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Üzerinde hiçbir işaretin olmadığı siyah üniforma giyen birkaç kişi, 7 foto muhabire yaklaşarak kameralarını kırdı ve kameralardaki bellekleri çıkararak el koydu.

Kamerası kırılan gazeteciler arasında Associated Press çalışanı Sergey Grits de var. Ayrıca 2 muhabirin tartaklandığı, üzerindeki yaka kartlarının sökülerek yere atıldığı belirtildi.

'Polis plastik mermi kullanıyor'

Görgü tanıkları, çevik kuvvet polisinin ‘Magnit’ Ticaret Merkezi önünde toplanan protestoculara karşı plastik mermi kullandığını söylüyor.

Sputnik’e konuşan görgü tanıkları, Dzerjinski Caddesi’e takviye edilen onlarca polis, protestoculara plastik mermiyle müdahale etti. Göstericiler Pavlov Parkı’na sığınmaya çalıştı, ama orada bekleyen çok sayıda polis tarafından gözaltına alınıyorlar.