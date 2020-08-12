Formadaki camiyi eleştirerek istifa eden kulüp üyesine FC Köln'den yanıt: Hadi tschüss

FC Köln'ün yeni sezonda giyeceği formalardan birinde yer alan şehir silüetinde, Köln Merkez Camisi de yer aldı. Bunu beğenmeyen bir kulüp üyesi, üyelikten ayrıldığını açıkladı. Kulübün yanıtı ise "Hadi tschüss (Hadi güle güle)" oldu.