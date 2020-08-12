İskoçya'da yolcu treni raydan çıktı

İskoçya'nın Stonehaven kasabasında bir yolcu treni raydan çıkarak kaza yaptı.

İskoçya'nın kuzeydoğu kıyısına yakın Aberdeen kenti yakınlarındaki Stonehaven kasabasında bir yolcu treni raydan çıkarak kaza yaptı. İskoç polis sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre olay yerel saatle sabah 09.43'te yaşandı. Trenin önde ve arkada iki lokomotifin yanı sıra dört vagonu bulunduğu kaydedildi.

Kazanın ardından bölgeden dumanlar yükseldiği görülürken, olay yerine hava ambulansı da dahil olmak üzere 30 kadar ambulans nakledildi. Sky News kanalı az bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu ancak bu bilgi yetkililer tarafından doğrulanmadı.

A train has derailed near Stonehaven in Aberdeenshire, sparking a major response from emergency services.



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İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon yaşanan kazanın çok büyük ve ciddi olduğunu duyururken, “Korkarım ki bölgeden gelen ilk raporlar ciddi sayıda yaralı olduğu yönünde” dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da kazanın ‘çok ciddi’ olduğunu belirtti ve “Düşüncelerim kazadan etkilenenlerle birlikte, olay yerine giden acil servis ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Söz konusu bölgede gece boyunca şiddetli yağışlar yaşanmış, pek çok yerde sel meydana gelmişti.