Minsk'te kadınlar, kolluk kuvvetlerinin eylemlerine tepki olarak gösteri düzenliyor

Belarus'ta kolluk kuvvetlerinin göstericilere yönelik eylemlerine tepki gösteren kadınlar başkent Minsk'te izinsiz gösteri yapıyor.

Gösteriye öğle saatlerinden önce Minsk'in merkezindeki Komarov pazarının girişinde başlayan kadınların beyaz ağırlıklı giyindikleri görüldü.

Ellerinde çiçekler ve kalp şeklinde beyaz zarflar bulunan kadınlar, devlet başkanlığı seçimlerinden sonra başlayan protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi. Belarus'ta muhalif vatandaşlar için beyaz renk, iktidar değişikliği arzusunu sembolize ediyor.

Kent merkezindeki sokaklarda gerçekleştirilen izinsiz yürüyüş sırasında vatandaşların balkonlara çıkarak göstericilere destek verdiği görüldü. Göstericiler yürüyüş sırasında "İnanıyoruz, yapabiliriz, kazanacağız" sloganı attı.

Binden fazla kişi gözaltına alındı

Bu arada Belarus İçişleri Bakanlığı, dünkü gösteriler sırasında bu sabah itibarıyla binden fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı, Brest kentindeki olaylar sırasında uyarı ateşinin sonuçsuz kalması üzerine polisin göstericilere ateş açtığını ve bir kişinin yaralandığını kaydetti.

55 gazeteci gözaltına alındı

Belarus Gazeteciler Birliği, kolluk kuvvetlerinin son bir haftada 55 gazeteciyi gözaltına aldığını, gözaltıların 41'inin son 2 günde gerçekleştiğini belirtti.

İnternet erişimi yeniden sağlandı

Belarus İletişim ve Enformasyon Bakanlığı, internet erişiminin ülke genelinde yeniden sağlandığını açıkladı.

Bakanlık, telekomünikasyon operatörlerine günlerdir devam eden kesinti nedeniyle abonelere ücret iadesi yapmalarını tavsiye etti.