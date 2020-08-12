Yunanistan’ın eski Savunma Bakanı Apostolakis: Kimse bizim için Türkiye ile ilişkisini bozmaz

Yunanistan'da Syrzia Partisi'nin iktidarı döneminde Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Evangelos Apostolakis, kimsenin Yunanistan için Türkiye ile olan ilişkisini bozmayacağını söyledi.

Yunan Mega televizyonuna konuşan Apostolakis, Türkiye ile yeni bir gerginlik dönemine giren Yunanistan’ın yalnız kalacağını belirterek, "Bizim sorunlarımız nedeniyle herhangi bir tarafın Türkiye ile ilişkilerini bozması ya da bir çatışmaya girmesi pek olası değil" dedi.

Apostolakis, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri son derece ciddi ve kritik olarak nitelendirerek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istediğini elde etmek için ihtiyaç duyduğu sürece bölgede kalacağını sanıyorum. Şu an Avrupa ve ABD'den gelen baskılar çok hafif” ifadelerini kullandı.

İki taraf arasında çatışma çıkmasına ihtimal vermediğini belirten Apostolakis, “Çatışma her iki tarafın da çıkarına ters düşüyor. Ankara Yunanistan’ı ikili işbirliğinin tüm meselelerinde müzakere masasına oturtmak istiyor” şeklinde konuştu.

Yunanistan, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin pazartesi sabahı Kıbrıs açıklarına ulaşması ve çalışmaların 23 Ağustos'a kadar devam edeceğinin duyurulmasının ardından alarma geçmişti.

Ankara, Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarını diplomatik ve askeri faaliyetlerle korumayı sürdürürken, başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası topluma müzakerelere dayalı kapsamlı iş birliği çağrısı yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin anlaşmazlıkların diyalog yoluyla ve hakkaniyet temelinde çözümüne hazır olduğunu belirtmişti.