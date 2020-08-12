Robert Koch Enstitüsü'nden aşı açıklaması: Sonbaharda hazır

Alman Robert Koch Enstitüsü dünya üzerinde yürütülen aşı çalışmalarını değerlendiren bir açıklamada bulundu.

Koch, yürütülen aşı çalışmalarının olumlu şekilde devam ettiği belirterek, üzerinde çalışılan aşılardan birkaçının sonbahar başlarında kullanıma hazır olacağını öngördüklerini duyurdu.

Enstitü, üzerinde çalışılan aşıların viral mutasyon ya da kısa süreli bir bağışıklık sağladığını açıkladı. Ancak açıklamada, virüsü tamamen ortadan kaldırma konusunda sonbaharda çıkacak aşılara yüzde yüz güvenmenin tehlikeli olduğu vurgulandı.

Aşıların salgını tamamen kontrol altına almak anlamına gelmediği belirtilen açıklamada, tedbirlerin sonbaharda da devam ettirilmesi çağrısı yapıldı.

Nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) könnte ein #Impftstoff gegen das #Coronavirus in #Deutschland bereits in diesem Herbst zugelassen werden. https://t.co/sXFBF42py3 — ZEIT ONLINE (@zeitonline) August 12, 2020

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