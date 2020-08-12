Macron, Putin ile Belarus'taki durumu görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Belarus'ta seçimlerden sonra ortaya çıkan duruma ilişkin endişelerini dile getirerek, diyalog yolu bulunması ihtiyacına vurgu yaptı.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı, Belarus'taki durum ve seçim döneminde vatandaşlara yönelik şiddet nedeniyle derin endişe duyduğunu belirterek, diyalog yolu bulunması ihtiyacının altını çizdi” denildi.

Belarus’ta 9 Ağustos pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde, Merkezi Seçim Komisyonu’nun verilerine göre mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun oyların yüzde 80.8’ini alarak kazanmasının ardından protesto gösterileri başlamıştı.

Pazartesi ve salı günleri devam eden izinsiz eylemler kolluk kuvvetleri tarafından sert bir şekilde bastırılmıştı. Güvenlik güçlerinin göstericilere karşı biber gazı, tazyikli su, ses bombası ve plastik mermi kullandığı olaylarda bir eylemci yaşamını yitirmişti.