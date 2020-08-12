Minsk'te polis protestoculara destek veren insanlara ateş açtı

Sputnik Belarus'un haberinde, "Dzerjinskiy Caddesinde, Gruşevka metro istasyonu yakınında toplananlara çevik kuvvet polisi müdahale etti. Protestocular kaçmaya başladı. Yakındaki yüksek katlı binaların balkonlarında bulunan insanlar, göstericilere seslenerek saklanabilecekleri yerleri söyledi. Buna karşılık olarak polis, 'koordinatörlere' yönelik pompalı tüfeklerle ateş açtı" dendi.

Belarus'ta çevik kuvvet polisinin müdahalesinden kaçan göstericilere, yüksek katlı binaların balkonlarında bulunan insanlar saklanabilecekleri yerleri söyledi: Güvenlik güçleri, 'koordinatörlere' pompalı tüfekle ateş açtıhttps://t.co/ebaxQvagFt pic.twitter.com/eVE7fNr0oV — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 12, 2020

​Belarus'un Gomel bölgesinde daha önce polis tarafından gözaltına alınan 25 yaşındaki bir erkeğin öldüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.