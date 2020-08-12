Lukaşenko, protestolara katılan işsizleri iş bulmaları konusunda ‘güzellikle’ uyardı

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, ülkede protesto gösterilerine katılanların büyük bir kısmını işsizler ve kriminal geçmişe sahip insanların oluşturduğunu söyledi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda, anayasal düzenin korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması gerektiğine vurgu yaparak şunları ifade etti:

"Durumdan, şu anda yetkililerin ve özellikle Güvenlik Konseyi'nin karşı karşıya olduğu en önemli görevlerin vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak, anayasal düzeni korumak ve devlet yönetim organlarının normal işleyişini sağlamak olduğu açıkça anlaşılıyor."

Lukaşenko, ülkede protesto gösterilerine katılanların büyük bir kısmını işsizler ve kriminal geçmişe sahip insanların oluşturduğunu belirterek, "Bütün bu sözde protestocuların aslını, kriminal geçmişe sahip ve bugün işsiz olan kişiler oluşturuyor. İş yoksa, 'hadi amca cadde ve sokaklarda yürü' anlamına geliyor. Bu nedenle dostane bir şekilde rica ediyorum ve herkesi uyarıyorum: Çalışmayanlar iş bulsun” dedi.

Çalışmayan herkesin belirlenmesi ve onlara iş bulunması gerektiğini kaydeden Lukaşenko, “Yumuşak bir ifadeyle söylemek gerekirse, burjuvalaşmış bazı yurttaşlarımızı uyarmak istiyorum: Tanrı göstermesin, birisi birine sahte istihdam belgesi verebilir. Herşey doğru ve dürüstçe olmalı” ifadelerini kullandı.

Lukaşenko’nun kolluk kuvvetleri ve devlet kurumlarına konuyla ilgili talimat verdiği toplantıda ayrıca, ideoloji, personel politikası ve medya çalışmaları konuları ele alındı.