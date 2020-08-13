Kiev'den yeni bir Kırım'ı 'geri döndürme' planı

Ukrayna hükümetine bağlı özel bir çalışma grubunun, Kırım ve Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri için bir geçiş dönemi konsepti hazırladığı bildirildi.

Kommersant gazetesinin bir kaynağa dayandırarak verdiği haberine göre, Ukrayna hükümetinin özel çalışma grubu, Kırım ve Donbass için 'geçiş dönemi adaleti konsepti' hazırladı.

Geçen yıldan beri üzerinde çalışılan ‘konseptin’, ülkenin devlet başkanlığı ofisine sunulduğu ve onaylandığı taktirde son şekliyle yayınlanacağı kaydedildi.

Belge, Ukrayna halkına karşı suç işleyenlerin adalet önüne çıkarılması, kaybedilen mülklerin tazminatının hesaplanması ve af gibi hususların düzenlenmesinin yanı sıra, Kiev'in kontrolünde olmayan Kırım ve Donbass bölgelerinde yönetici pozisyonlarında bulunanların kamu kuruluşlarında çalışmalarının yasaklanmasını öngörüyor.

Gazetenin kaynağına göre, devlet başkanlığı ofisine gönderilmeden önce tartışmalı tüm konuların çözüme kavuşturulduğu ve son şeklinin verildiği belge, yakın bir zamanda kamuoyuna sunulacak.