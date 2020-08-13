Fransa, Doğu Akdeniz'e iki jet ve bir fırkateyn gönderiyor

Fransa Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'e iki adet Rafale savaş jeti ve Lafayette tipi bir fırkateynin sevk edileceği duyuruldu. Reuters ise ismini açıklamayan güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberde, Fransa ve Yunan ordusunun bugün Girit açıklarında tatbikat yaptığını aktardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün gece Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Doğu Akdeniz’deki Fransız askeri varlığının geçici olarak artırılacağını duyurdu.

Fransa Savunma Bakanlığı tarafından Doğu Akdeniz’e gönderilecek ek kuvvetler ile ilgili yayınlanan açıklamada, bölgeye iki adet Rafale tipi savaş jeti ve Lafayette tipi bir de fırkateynin sevk edileceği açıklandı.

© Fotoğraf : France, La Fayette Class (MConrads)

Saatte 25 knot hızda seyredebilen, 125 metre uzunluğundaki Lafayette tipi fırkateyn, bir helikopter pistine sahip olmasının yanı sıra gemisavar füzeler taşıyor.

Ortak tatbikat iddiası

Reuters’a konuşan Yunan savunma kaynakları ise Fransız ordusu ile Yunan güçlerinin bugün Girit adasının açıklarında ortak tatbikat yaptığını söyledi. Kaynaklar, söz konusu fırkateyn ve jetlerin Girit’e bu sabah vardığını, ardından bir tatbikat gerçekleştirildiğini söyledi.

Fransa’nın gönderdiği fırkateyn ve jetlerin Yunan donanması ile tatbikat yaptığını açıklayan Yunan kaynaklar, tatbikatın ne kadar sürdüğüne dair ise bir açıklamada bulunmadı.