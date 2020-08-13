Fransa ile Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tatbikat sırasında çekilen fotoğraf ve videoları paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre tatbikat Yunan ve Fransız fırkateynlerinin yanı sıra Fransa'ya ait bir helikopter gemisi katıldı.

Tatbikatın bugün Akdeniz'in doğu kesiminde, daha önce Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği alanı da kapsayan bölgede yapıldığı ifade edildi.

Tatbikat sırasında kademeli manevralar, ortak planlama, taktik alışverişi ve hava unsurlarının etkileşimi gerçekleştirilirken bunun, iki ülke ordularının savaşa hazırlık durumunu, muharebe kabiliyetini ve etkileşim seviyesini artırdığı vurgulandı.

İki ülke arasındaki askeri işbirliği kapsamında Rafale tipi iki Fransız uçağının Suda koyundaki 115. hava alayına ait tesislerin bakımının yapılması için kullanıldığı da kaydedildi.