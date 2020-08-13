Silahlı kişiler, Yandex'in Minsk ofisini bastı

Protesto gösterilerinin devam ettiği Belarus'un başkenti Minsk'te Rus arama motoru Yandex'e ait ofise silahlı kişilerin girdiği belirtildi.

İlk olarak The Bell adlı haber sitesinin duyurduğu gelişme, Yandex'in basın sözcülüğü tarafından doğrulandı.

Basına yansıyan haberlere göre siyah giyimli ve silahlı kişiler, Yandex'in Minsk ofisini bloke etmiş durumda. Ofiste birkaç çalışan bulunuyor.

Eli silahlı kişilerin Uber'in Minsk ofisini bastığı da ifade ediliyor.

İki ofis de, başkentteki protestolar sırasında göstericiler ile polis arasındaki en şiddetli arbedelerin yaşandığı, şehir merkezi yakınındaki Dzerjinskiy Bulvarı'nda bulunuyor.