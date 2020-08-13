Belarus’taki protestolarda yaklaşık 700 gözaltı

Belarus İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte protestolarda yaklaşık 700 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ülkedeki çalkantının yoğun olmadığı, ancak güvenlik güçlerine yönelik saldırganlığın sürdüğü kaydedilen açıklamaya göre, 9-13 Ağustos tarihlerinde vatandaşların yasadışı eylemleri neticesinde, kolluk kuvvetleri arasından 103 kişi yaralandı, 28'i hastaneye kaldırıldı.