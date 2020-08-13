Belarus İçişleri Bakanı, protestocu olmadığı halde yaralanan vatandaşlardan özür diledi

Belarus İçişleri Bakanı Yuriy Karayev, ülkedeki protestolar sırasında polisle göstericiler arasında yaşanan olaylarda "protestocu olmadığı halde polis tarafından kaba davranışlara maruz kalan vatandaşlardan özür diliyorum" dedi.

Belarus İçişleri Bakanı Yuriy Karayev, ülkedeki gösteriler sırasında, protestocu olmadıkları halde polis tarafından “kaba davranışlara maruz kalan” vatandaşların aldığı yaraların sorumluluğunu üstlendi.

Karayev, Belarus televizyonuna açıklamasında, “Gösteriler sırasında, protestocu olmadığı halde polis tarafından kaba davranışlara maruz kalan vatandaşların aldığı yaraların sorumluğunu üstleniyor, özür diliyorum” ifadesini kullandı.

Diğer yandan güvenlik güçleri mensupları üzerinde kasıtlı olarak araç sürülmesine sert tepki vereceklerini dile getiren Karayev, son 3 günde bu türden 11 olayın yaşandığını belirterek, 'cinayete teşebbüs' olarak nitelendirdi.