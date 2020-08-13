Belarus lideri Lukaşenko, gözaltıların araştırılmasını emretti

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, protesto gösterileri sırasında yapılan her bir gözaltının yasallığının araştırılmasını emrettiği bildirildi.

Belarus Cumhuriyet Konseyi Başkanı Natalya Koçanova, "Devlet Başkanımız, emekçilerin görüşünü duydu" açıklamasında bulundu.

Ülke liderinin, protesto gösterileri sırasında yapılan her bir gözaltının yasallığının araştırılmasını talep ettiğini dile getiren Koçanova, "Bu yönde yoğun çalışmalar yapılıyor. Bu akşam binlerce kişi, bir daha yasadışı eylemlere katılmama şartıyla serbest bırakıldı, reşit olmayanlar da ebeveynlerine teslim edildi" ifadelerini kullandı.

Belarus 1 televizyonuna konuşan Koçanova, ülkenin kavga ve savaşa ihtiyacı olmadığını belirterek, "Minsk her zaman sakin ve huzurluydu. Gelin kedi kendimizi yok etmeye son verelim, bağımsızlık yıllarında yarattığımız her şeyi kendi elimizle yıkmamalıyız" dedi.