Lukaşenko: Ülkeyi terk etmedim

Belarus, resmi ajansı Belta’nın aktardığına göre, Lukaşenko, birilerinin iddia ettiğinin aksine ülkeyi terk etmediğini belirtti.

“Hâlâ hayattayım ve yurtdışında değilim” diyen Lukaşenko, bazı iş yerlerindeki protestolar hakkında da yorumda bulunarak, iş durdurmanın pazar kaybına yol açacağını ifade etti.

Lukaşenko, “İki gün grev yaparlarsa, rakiplerimiz, Ruslar ve Kanadalılar haç çıkarır, sonra da pazara hızlıca istediklerini koyarlar. Durursak üretimimizde asla eski durumumuza dönemeyiz. İnsanlara bunu açıklamak gerekiyor: Grev istiyorsanız yapın, çalışmak istiyorsanız, çalışın” dedi.

Belarus’ta seçim sonuçlarının ardından çok sayıda kişi protestolar için sokağa çıktı.

BelAZ otomobil fabrikası çalışanlar da dün ulusal grev çağrısı yaptı. Grodno-Azot ve BMZ çalışanları da protestolara katıldı.