Belaruslu muhalif aday Tihanovskaya'dan tüm belediye başkanlarına barışçıl eylem düzenleme çağrısı

Belarus'taki seçimlerin ardından ülkeyi terk ederek Litvanya'ya giden muhalif aday Svetlana Tihanovskaya, ülkedeki tüm belediye başkanlarını hafta sonu barışçıl eylemler düzenleme çağrısı yaptı.

YouTube üzerinden açıklamalarda bulunan Tihanovskaya, "Tüm belediye başkanlarından 15 ve 16 Ağustos'ta her ilde barışçıl kitlesel mitingler düzenlemelerini rica ediyorum" dedi.

Tihanovskaya, oyların adil biçimde sayıldığı yerlerde oy oranının yüzde 60-70 bandında olduğunu savundu.

Muhalif aday şu ifadeleri kullandı: "Bizler, değişimi destekleyenler çoğunluk durumundayız. Bunun yazılı kanıtı var; oy bültenlerinin kopyaları. Komisyonların oyları adil biçimde saydığı yerlerde bana verilen destek yüzde 60-70 bandında, Novaya Borovaya'da ise yüzde 90 çıktı".

Muhalifleri seçimleri birlikte koruma çağrısı yapan ve oyların bağımsız gözlemcilerin huzurunda yeniden sayılması talebiyle internet ortamında düzenlenen bir dilekçenin linkini paylaşan Tihanovskaya, "Bana, Svetlana Tihanovskaya'ya oy verdiğinize dair imza atın" diye seslendi.

Belarus Merkez Seçim Komitesi Başkanı tarafından yapılan açıklamada, seçimleri Lukaşenko'nun yüzde 80.23 ile birinci sırada tamamladığı belirtilmişti. Lukaşenko'dan sonra en yüksek oyu alan aday yüzde 9.9 ile Tihanovskaya olmuştu.

Tihanovskaya, seçimlerden bir gün sonra Litvanya'ya gitmişti. Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) Başkanı Valeriy Vakulçik, Tihanovskaya'ya karşı suikast girişiminin önlendiğini belirtmişti.