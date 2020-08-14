İngiltere, Fransa, Hollanda ve Malta'yı 'karantina' listesine aldı

Shapps, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa, Hollanda, Malta ve Monako'nun güvenli seyahat edilebilecek ülkeler olarak da adlandırılan '14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesinden' cumartesi gününden itibaren çıkarılacağını belirtti.

Data shows we need to remove France, the Netherlands, Monaco, Malta, Turks & Caicos & Aruba from our list of #coronavirus Travel Corridors to keep infection rates DOWN. If you arrive in the UK after 0400 Saturday from these destinations, you will need to self-isolate for 14 days. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) August 13, 2020

​İngiltere, daha önce, Kovid-19 salgınında artan yeni vakalar nedeniyle İspanya, Belçika, Andora ve Bahamalar'dan gelecek yolculara 14 günlük karantina şartı getirmişti.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyahat koridoru olarak da adlandırılan 14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesi açıklamıştı. Buna göre listede yer alan 50 ülkeden İngiltere'ye gelecek yolculara, 14 günlük karantinada şartından muafiyet tanınıyordu.