Belarus'ta resmi sonuçlar açıklandı: Lukaşenko, üst üste 6. kez koltuğun sahibi oldu

Buna göre Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, oyların yüzde 80.1'ini aldı. 26 yıldır devlet başkanlığı koltuğunda oturan Lukaşenko, seçimleri kazanarak üst üste altıncı kez devlet başkanlığı yapma hakkı elde etti.

Seçimlerin ardından ülkeyi terk ederek Litvanya'ya giden muhalif aday Svetlana Tihanovskaya, yüzde 10.12 oyla ikinci sırada yer aldı.

Bu iki ismi yüzde 1.67 ile Anna Kanopatskaya, yüzde 1.2 ile Andrey Dmitriyev, yüzde 1.14 ile Sergey Çeçeren izledi. Seçmenlerin yüzde 4.59'u tüm adaylar aleyhinde oy kullandı.

Tihanovskaya, seçimlerin ardından oylarının çalındığını iddia ederek kendisine desteğin yüzde 60-70 bandında olduğunu savunmuştu.

Seçimlerden bir gün sonra Lukaşenko'ya barışçıl şekilde iktidarı bırakma çağrısı yapan Tihanovskaya, aynı gün ülkeyi terk ederek Litvanya'ya gitmişti.