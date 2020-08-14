Avusturya'dan Doğu Akdeniz açıklaması: AB, Türkiye'yle ilişkilerini yeniden değerlendirmeli

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim ile ilgili "Yaşanan son olayların ışığında Avrupa Birliği, Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli" ifadelerini kullandı.

, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi.

Doğu Akdeniz’de tansiyonun yükselmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Schallenberg, “Şunu söyleyebilirim ki Avusturya bu tehlikeli ve çok kısa bir sürede tırmanma ihtimali olan olaylardan dolayı çok endişeli” dedi.

Avusturyalı yetkili, “Doğu Akdeniz’de bazı ülkelerin hamleleri yüzünden Avrupa Birliği Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli” ifadesini kullandı.