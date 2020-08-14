Yunan Dışişleri Bakanı Dendias: Ankara, AB ülkelerinin egemenliğine tehditlerin sonuçları olacağını anlamalı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bu kritik dönemde, yasadışı davranışın kabul edilemez olduğu ve durdurulması gerektiği yönünde açık bir mesaj vermesi gerektiğini belirtti.

Dendias, Ta nea gazetesine açıklamasında, Türkiye yönetiminin ihlallerinde ısrarcı olduğunu ve Yunanistan’ın Kıbrıs ve Mısır ile tamamen meşru anlaşmalarına gerilimi tırmandırarak karşılık verdiğini savunarak, “Maalesef bu, Ankara’nın uluslararası ilişkilerin nasıl işlediğine dair modası geçmiş anlayışının, içerdiği tüm tehlikelerle birlikte, tekrarlanan bir tezahürü. Bu, topçuların diplomasisi. Bu kaygan yolda Türkiye’yi takip etmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin davranışının, diyaloğa hazır olduğu yönündeki beyanlarının tamamen şartlı olduğunun göstergesi olduğunu dile getiren Dendias, “Evros ve diğer örnekler, Türkiye yönetiminin diyaloğu sonlandırmayı tercih ettiğini gösterdi” dedi.

Dendias, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şimdi bir tarafta uluslararası hukuk, uluslararası deniz hukuku ve iyi komşululuk kurallarına dayanarak komşu ülkelerle iyi niyetli görüşmeler sonucu münhasır ekonomik bölge sınırlarının belirlenmesi anlaşmasına varan ve bununla, diğer komşularla birlikte her zaman uluslararası deniz hukuku temelinde ileri dönük hareket etmenin mümkün olabilmesi için diyaloğa hazır olduğunu kanıtlayan bir ülke, diğer tarafta da uluslararası hukuk kurallarını ihlal eden ve yasadışı yollarla daha zayıf rejimlerden tehdit yoluyla 'mutabakatlar' elde eden, bölgesinde 4 ülkeye saldıran ve kışkırtıcı bir şekilde diyalogdan yüz çeviren bir ülke olduğu herkes için açık hale geldi.”

Yunanistan ve Kıbrıs’ın sürekli işbirliği içinde olduğunu kaydeden Dendias, “Mısır ile deniz bölgelerinin sınırlandırılması anlaşması, Kıbrıs ile gelecekte anlaşma yapma niyetini asla bozmuyor. Yunanistan kıyısında gelecekte çalışmaların yapılacağı bölgeler, doğu ve batıda sınır çizmeyle ilgili görüşmeler sırasında anlaşma taslağından çıkarıldı. Bu yüzden, zamanı geldiğinde ve her iki tarafın çıkarlarına uygun olduğuna kanaat getirildiğinde, Kıbrıs Cumhuriyeti ile karşılıklı yarara dayalı anlaşma sağlamak için bu yönde ilerleyebileceğimizden eminim” diye ekledi.