Belarus İçişleri, gözaltına alınan protestoculara işkence uygulandığı iddialarını reddetti

tutulduğu ve daha sonra serbest bırakılmaya başlandığı Okrestina Sokağı’ndaki karakol binasının önünde açıklama yapan Barsukov, gazetecilerin iddialarla ilgili sorusuna, “Hiçbir işkence yoktu” dedi.

Buna rağmen karakoldan çıkan vatandaşların büyük kısmı polisi işkence uygulamakla suçluyor. Bazı protestocular yürüyemediği için karakol çıkışında ambulansla götürüldü. Serbest kalanlar, çevredeki vatandaşların alkışlamamalarını istiyor, zira her alkışa karşılık içeridekilere işkence uygulandığı belirtiliyor.

Görgü tanıkları, karakoldan yüksek sesli çığlıkların duyulduğunu iddia ediyor.