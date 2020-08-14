Yunan Dışişleri Bakanı Dendias: Gerilimin azalması için Türk gemileri kıta sahanlığımızdan gitmeli

Doğu Akdeniz’deki gerilimin tek sorumlusu Türkiye olduğunu söyleyen Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, gerilimin azalması için Türk gemilerinin Yunan kıta sahasını terk etmesi gerektiğini belirtti.

Dendias, bugün ABD’li mevkidaşı Bakanı Mike Pompeo ve Avrupa Birliği dışişleri bakanları ile video konferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, “Pompeo ve Avrupalı muhataplarıma, Doğu Akdeniz’deki gerilimin tırmanmasının tek sorumlusunun Türkiye olduğunun altını çizdim. Türkiye derhal Yunan kıta sahanlığını terk etmeli. Bu, gerilimin azalmasına yol açabilecek tek kesin koşul. Tüm muhataplarım bu tutumumuzu paylaşıyor ve bugünkü dışişleri bakanları konseyi acil toplantısında da bu tutum doğrulandı” ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bu konuda net duruşa sahip olduğunu kaydeden Dendias, “Doğu Akdeniz’deki durumu ona aktardım. Bilindiği gibi, Türkiye ihlallerini artırıyor ve böylelikle oldu bittiye getirmeye çalışıyor. Türkiye durumu askerileştirerek yasal argümanlarının olmadığını en bariz şekilde ortaya çıkarıyor” diye ekledi.