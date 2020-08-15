Belçika'da okullar 1 Eylül'de açılacak

Belçika genelinde tüm okulların 1 Eylül'de açılacağı bildirildi. Flaman Eğitim Bakanı Ben Weyts, yaptığı açıklamada, uzman görüşleri tüm bölge temsilcileriyle ele alındıktan sonra okulların açılmasına karar verildiğini duyurdu.

Okulların ülke genelinde 'sarı kod' ile 1 Eylül'de eğitime başlayacağını açıklayan Weyts, lise öğrencilerine maske kullanımının zorunlu olacağını belirtti.

Üçüncü kişilerin okullara girişinin kısıtlanacağını ifade eden Weyts, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış olması halinde bölgesel tedbirler alınabileceğine dikkati çekti.

Bu durumda 'turuncu kod'a geçileceği bilgisini veren Weyts, okulların bireysel olarak düzenlemeler yapabileceklerini kaydetti.

Belçika genelinde Kovid-19 vakalarının artmasının ardından okulların açılıp açılmayacağı merak konusu olmuştu.

Martta uzaktan eğitime geçilen Belçika'da mayısta okullar kademeli açılmıştı.

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 76 bin 191'e yükselirken salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 916'ya ulaştı.