Çekya'dan Pompeo'nun 'nükleer santral ve Huawei telkinlerine' tepki: Biz egemen bir ülkeyiz

Çekya Başbakanı Andrej Babis, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Prag'a nükleer ve telekomünikasyon alanında Rus ve Çinli firmalarla temaslarını kısıtlaması için uyguladığı baskıya tepki gösterdi.

Babis, "Biz egemen bir ülkeyiz, bu ülkelere herkes gibi son derece standart bir şekilde yaklaşıyoruz. Pompeo'ya bir AB üyesi olarak ilerlediğimizi, diğer benzer ihalelerde de benzer durumun yaşandığını ve AB kurallarına uymak için hiç kimseyi eleyemeyeceğimizi söyledim" dedi.

Babis, Pompeo'nun telkinlerine rağmen Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'yi 5G yapılanmasındaki potansiyel partnerler arasından çıkarmayı reddetti.

Sorunun AB içinde çözülmesi gerektiğini kaydeden Babis, 5G ihalesinde henüz nihai kararın alınmadığını ekledi.

Çarşamba günü Prag'a düzenlediği ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Pompeo, Rusya ve Çin'in Çekya'nın enerji bağımsızlığı için bir tehdit olduğunu iddia etmişti.

Dukovani nükleer santralinin genişletilmesinin risk teşkil edeceğini kaydeden Pompeo, "Rus ve Çinli nükleer şirketlerle ortaklık yapmak, Çekya'nın ulusal egemenliğine zarar verecek" demişti.

Pompeo, ABD'nin ambargo uyguladığı Huawei'in Çekya'daki 5G ihalesinden çıkarılması gerektiğini savunmuştu.