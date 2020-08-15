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    Güvenlik güçleri, Minsk’in merkezindeki protestocuları dağıtmak için tasyikli su, ses bombaları ve biber gazı kullandı.

    AB, Belarus'a uygulayacağı yaptırımların niteliğini açıkladı: Minsk, Brüksel'e diyalog çağrısı yaptı

    © Sputnik / Viktor Tolochko
    Avrupa
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    Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, AB'nin Belarus'a sadece kişisel yaptırımlar uygulayacağını söyledi. Belarus Dışişleri Bakanlığı ise AB'yle diyalog kurma niyetinde olduklarını açıkladı.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Jacek Czaputowicz, AB Dışişleri Bakanlarının dün Belarus'a yaptırım uygulama kararı aldığını ve yaptırım listesi hazırlamaya başladığını anımsattı.

    Czaputowicz, "Yaptırımların sıradan insanlara darbe vurmaması için ne yapabileceğimizi ele aldık. Sıradan insanlara zarar vermekten kaçınmayı kararlaştırdık. Yaptırımlar, sadece yönetici pozisyonundaki kişilere uygulanacak" dedi.

    'Her koşulda diyalog kurma niyetindeyiz'

    AB'nin yaptırım kararını Sputnik'e değerlendiren Belarus Dışişleri Bakanı Anatoliy Glaz, Minsk'in her koşulda AB'yle diyalog kurma niyetinde olduğunu belirterek yaptırımları 'politikanın sonu' olarak niteledi.

    Glaz, "Yaptırımlar, politikanın sonunun geldiğini ifade ediyor. Bu nedenle şu anda temel konu, AB'nin Belarus'a yönelik bir politikası olup olmadığıdır. Bizim bir politikamız var. Belarus dış politikasında AB, öncelikli alanlardan biri olarak yer alıyor" dedi.

    Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko
    © AP Photo / Maxim Guchek
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    Glaz, "Her koşulda ve halükarda biz iletişim devam etmesinden ve zor da olsa diyaloğun sürmesinden yanayız" diye ekledi.

    Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcak, dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, AB'nin yaptırım uygulayacağı kişilerin listesi üzerinde çalışmaya başladığını açıklamıştı.

    Korcak, yaptırımların barışçıl göstericilere yönelik şiddetten ve seçimlerde yapılan hilelerden sorumlu olanlara karşı uygulanacağını belirtmişti.

    Seçim protestolarında 6 binden fazla kişi gözaltına alındı

    Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasından sonra ülkede protesto gösterileri başlamıştı. Seçim gecesi başlayan ve her gün süren izinsiz protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetmiş, 103’ü güvenlik görevlisi olmak üzere yüzlerce kişi yaralanmış, yaklaşık 6 bin 500 kişi gözaltına alınmıştı.

    İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan 2 binden fazla kişinin serbest bırakıldığını duyurmuştu. Polisin, protestolarda göstericilere karşı sert müdahalesi büyük tepki çekmişti.

    Belarus Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, devlet başkanlığı seçimlerini Lukaşenko’nun yüzde 80.1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tihanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10.12'de kaldığı duyurulmuştu.

    Muhalefet, 'hile karıştırıldığı' iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamıştı.

    Etiketler:
    Protesto, Seçim, Svetlana Tihanovskaya, Aleksandr Lukaşenko, Anatoliy Glaz, Jacek Czaputowicz, Polonya, Diyalog, Yaptırım, Belarus, AB
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