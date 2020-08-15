Lukaşenko: Ülkeyi hiç kimseye vermeyeceğiz

Aleksandr Lukaşenko, Güvenlik Konseyi toplantısında, grev ve protestolardan ‘hiçbir şey çıkmayacağını’ belirterek, şunları ifade etti; "Ülkeyi hiç kimseye vermeyeceğiz, bir tür rahatlık, sükunet var demek istemiyorum. Hayır, hiç sakinleşmedik. Biliyorsunuz, hayatımız ve kaderimiz böyle, Avrupa'nın merkezinde bulunmamız nedeniyle, her tür tehdide anında cevap vermek için her zaman hazır olmalıyız.”

Lukaşenko ayrıca muhalefete ‘ateşle oynamama' ve güvenlik güçleri ve ailelerini tehdit etmeme çağrısı yaparak, "Bunun nasıl biteceği hakkında hiçbir fikirleri bile yok" dedi.

© Sputnik / Viktor Tolochko AB, Belarus'a uygulayacağı yaptırımların niteliğini açıkladı: Minsk, Brüksel'e diyalog çağrısı yaptı ülkede güvenliği sağlamak için yeterli kaynakları var” diyen Lukaşenko, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başkan ve başkomutan olarak, bunu yapanların, bugün trollük yapanların, askerlerin aileleri ve çocuklarını dahi tehdit edenlerin, ne ile karşılaşacaklarını bilmediklerini söylemek istiyorum.”

Lukaşenko, masum insanlara dokunulmaması çağrısı yaparak, “Muhalefetin destekçileri arasında savaşmak ve dövüşmek isteyenler varsa, o zaman kızları öne sürmek yerine erkek gibi davranmalılar” ifadesini kullandı.

Seçim protestolarında 6 binden fazla kişi gözaltına alındı

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasından sonra ülkede protesto gösterileri başlamıştı. Seçim gecesi başlayan ve her gün süren izinsiz protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan 2 binden fazla kişinin serbest bırakıldığını duyurmuştu. Polisin, protestolarda göstericilere karşı sert müdahalesi büyük tepki çekmişti.

Belarus Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, devlet başkanlığı seçimlerini Lukaşenko’nun yüzde 80.1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10.12'de kaldığı duyurulmuştu.

Muhalefet, 'hile karıştırıldığı' iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamıştı.