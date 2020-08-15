Lukaşenko, gerginliğin tırmandığı Belarus’un batı sınırlarına paraşütçü birliği gönderme talimatı verdi

Belarus'un resmi haber ajansı Belta’nın aktardığına göre Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, gerginliğin tırmandığı Belarus’un batı sınırındaki Grodno kentine Vitebsk’ten paraşütçü komando birliği gönderme talimatı verdi.

Savunma Bakanlığı çatısındaki Stratejik Yönetim Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Lukaşenko, özellikle de NATO güçlerinin Polonya ve Litvanya’da gerçekleştirdiği tatbikatlardan duyduğu endişeyi dile getirdi.

Lukaşenko, “Bu nedenle, batı sınırlarımızdaki durum gergin olduğu için ek olarak, Vitebsk’ten Grodno’ya paraşütçü komando birliğinin aktarılmasını rica ederim” diye konuştu.