Lukaşenko yanlılarının Minsk’teki gösterisine iktidar temsilcileri de katıldı

Belarus’un başkenti Minsk’te Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya destek amacıyla yanlılarının yapmaya hazırlandığı gösteriye katılmak üzere iktidar temsilcilerinin de katıldığı bildirildi.

Sputnik Belarus’un Minsk’ten aktardığı üzere Lukaşenko yanlılarının merkezde yapmaya hazırlandığı gösteriye katılmak için Başbakan Roman Golovçenko, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı İgor Sergeyenko ve Belarus Cumhuriyet Konseyi Başkanı Natalya Koçanova hazır bulundu.

Lukaşenko’ya destek gösterisi, hükümet binasının bulunduğu Minsk merkezindeki Nezavisimost Meydanı’nda yapılacak.

Daha önce Sputnik muhabiri, Minsk’teki Nezavisimost Bulvarı’nın ise trafiğe kapatıldığını, muhalefet temsilcilerinin saat 14.00’te orada yürüyüş planladıklarını belirtmişti.

Belarus’ta gösteriler

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasından sonra ülkede protesto gösterileri başlamıştı. Seçim gecesi başlayan ve 13 Ağustos’a kadar devam eden izinsiz protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, 6 bin 700’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

13-15 Ağustos’ta yapılan gösteriler ise tamamen barışçıldı. Göstericiler Lukaşenko’nun istifasını ve seçim sandıklarından çıkan oyların yeniden sayılmasını talep ediyor.