Lukaşenko destekçilerine sesleniyor: Sizi çağırmak zorunda kalmamız benim hatam değil

Rusya Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus’un her bir yanından Minsk’te toplanan vatandaşlara teşekkür ederek, "Sizi çağırmak zorunda kalmamız benim hatam değil" dedi.

Lukaşenko, Belarus’un her bir yanından Minsk’te toplanan vatandaşların karşısına çıkarak, kendisine verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.

Lukaşenko, “Sizleri bu meydana çağırmak istemiyorum, şu anda çok işiniz var, hasadı toplamalı, çocukları okula hazırlamalısınız. 90’lı yılları hatırlıyorum, burada ellerinde tencerelerle toplanan insanlar, işçiler yemek, çocuklarının karınlarını doyurmak istiyordu. Ben gösteri taraftarı değilim, ancak maalesef, sizleri yardıma çağırmak zorunda kalmam benim hatam değil” diye konuştu.

Öte yandan, Lukaşenko'nun ilk kez halkın önünde diz çöktüğü görüldü.