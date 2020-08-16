Belarus İçişleri izinsiz gösterileri değerlendirdi: Kişi başına 30 dolardan az ödeme yapılıyor

Belarus İçişleri Bakanı Yuriy Karayev, ülkedeki durumun istikrara kavuşmasının ardından polis şiddetinin yer aldığı tüm olaylarla ilgilenileceğini, fakat izinsiz gösterilerin dışarıdan yapılan finansmanına da dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

News.ru sitesinin aktardığına göre Belarus İçişleri Bakanı Yuriy Karayev, başında bulunduğu kurumun ülkedeki durumun istikrara kavuşmasının ardından polis şiddetinin yer aldığı tüm olaylarla ilgileneceğini, fakat izinsiz gösterilerin dışarıdan yapılan finansmanına da dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Polisin göstericilere yönelik kullandığı şiddet olaylarını değerlendiren Karayev, “Bu çok kötü bir şey, ben buna karşıyım. Böyle olmamalı. Tüm olaylarla ilgileneceğiz, ama şimdi değil, her şey sakinleştikten sonra” diye konuştu.

Karayev aynı zamanda Belarus’taki ‘gösteriler zincirlerinde’ yer alan çekirdek isimlerin yurt dışından finanse edildiğine, kişi başına 30 dolardan az ödeme yapıldığına dikkat çekti.

Erkeklere 30 (yaklaşık 12 dolar), kadınlara ise 60 Belarus rublesi (24 dolar) ödeme yapıldığını söyleyen Karayev, “Onları perde arkasından kullanıyorlar, bilinçlerini ve bilinçaltlarını kontrol ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Belarus’taki gösteriler

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasından sonra ülkede protesto gösterileri başlamıştı. Seçim gecesi başlayan ve 13 Ağustos’a kadar devam eden izinsiz protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, 6 bin 700’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre olaylarda 121 polis yaralandı, soruşturma makamları tarafından 90’dan fazla ceza davası açıldı. Polisin, protestolarda göstericilere yönelik sert müdahalesi büyük tepki çekmişti.

Belarus Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, devlet başkanlığı seçimlerini Lukaşenko’nun yüzde 80.1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10.12'de kaldığı duyurulmuştu.