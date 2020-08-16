Kayıt
00:00 17 Ağustos 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    İspanya'da Kovid-19 önlemlerine karşı protesto

    İspanya'da Kovid-19 önlemlerine karşı protesto: Salgına 'uydurma' dediler, maskesiz toplandılar

    © REUTERS / JUAN MEDINA
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 1214
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/10/1042664313_0:0:1201:675_1200x675_80_0_0_31789d054079df7108954eaedcc569cd.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202008161042664344-ispanyada-kovid-19-onlemlerine-karsi-protesto-salgina-uydurma-dediler-maskesiz-toplandilar/

    İspanya'nın başkenti Madrid'de maske kullanma zorunluluğu başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto etmek için gösteri düzenlendi. Salgınının 'uydurma' olduğunu öne süren grubun organize ettiği gösteriye katılanlar, maske takmadı ve sosyal mesafe kuralına uymadı.

    Madrid'in merkezindeki Colon Meydanı'nda toplanan kalabalık, merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin Kovid-19'a karşı aldığı önlemleri protesto etti.

    Demokratik Direniş adlı örgütün sosyal medya aracılığıyla yaptığı çağrılarla düzenlenen gösteriye katılanların çoğunluğu, ülke genelinde zorunlu olmasına rağmen maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uymazken polisin müdahalede bulunmaması dikkati çekti.

    Kovid-19 salgınının "siyasetçiler ve basın tarafından ortaya atıldığını ve uydurma" olduğunu savunan göstericiler, "Suçlu değiliz, nefes almak istiyoruz", "Özgürlük", "Testler sahte, pozitifler sahte", "Televizyonlar manipüle ediyor" yazılı dövizler taşıdı.

    Esas sorun işsizlik

    İspanyolların esas sorununun işsizlik ve ekonomik kriz olduğunu savunan göstericiler, "Kovid-19 önlemleri kaldırılarak ekonominin önünün açılmasını" istedi.

    İspanyolların ünlü şarkıcılarından Miguel Bose de sosyal medya hesabından göstericilere destek veren ve Colon Meydanı'ndaki eyleme katılacağını söyleyen video paylaştı.

    ​Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerden İspanya'da Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 14 Ağustos'taki son verilere göre toplam vaka sayısı 342 bin 813 olurken salgından 28 bin 617 kişi hayatını kaybetti.

    İspanya'da son iki haftadır hızla artan yeni vaka sayıları, verilen son rakamlarda günde 3 bini buluyordu.

    Sağlık Bakanlığı, hafta sonları Kovid-19 verilerini güncellemese de ülkedeki 17 özerk yönetim hükümetinden Katalonya 1044, Bask 610, Aragon 482, Endülüs 455, Navarra 160 ve Murcia 140 yeni vakanın son 24 saatte bölgelerinde tespit edildiğini açıkladı.

    Bazı önlemler geri geldi

    Bakanlık, artan vaka sayısından dolayı 14 Ağustos'ta aldığı kararla, ülkedeki disko ve barların kapatılması, sosyal mesafenin garanti edilemediği açık alanlarda sigara içilmesinin yasaklanmasını da içeren 11 ek önlem açıklamıştı.

    Diğer yandan, resmi verilere göre, İspanya'da Kovid-19'dan en fazla etkilenen bölge olan ve şimdiye kadar 87 bin 967 vakanın tespit edildiği, 8 bin 481 kişinin salgından hayatını kaybettiği Madrid'de yarından itibaren toplu PCR testlerine başlanacak.

    Bask Özerk Yönetimi kaynakları da yarından itibaren bölgede "acil sağlık durumu" ilan edileceğini bildirdi.

    Etiketler:
    Salgın, Maske, Koronavirüs, Kovid-19, Madrid, İspanya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Gökyüzünde görsel şölen oluşturan Perseid meteor yağmuru, halk arasında 'yıldız kayması' olarak biliniyor.
    Yılda bir gerçekleşen Perseid meteor yağmurunun nefes kesen görüntüleri
    Karikatür
    ABD'li senatörler: Türkiye, gemilerini Doğu Akdeniz'den çıkarmazsa ekonomik yaptırım uygulanmalı
    İnfgorafik
    Türkiye, Rus turistlerin değişmeyen gözdesi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet