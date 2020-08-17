Lukaşenko’nun ‘NATO sınırımıza takviye yapıyor’ sözlerine NATO’dan yanıt

Belarus lideri Lukaşenko’nun, ülkenin batı sınırında güç gösterisi yapan NATO’nun askeri varlığını artırdığı açıklamasına yanıt olarak NATO, Doğu Avrupa’daki varlıklarının tamamen savunma amaçlı olduğu ifade edildi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, NATO ordusunun Belarus kapıları önünde güç gösterisinde bulunduğunu, ülkenin batı sınırına takviye yapılarak askeri varlığı artırdığını açıkladı. Lukaşenko, NATO’nun askeri tatbikat gerçekleştirdiği Polonya ve Litvanya’daki silah tür ve sayısının artırılmasından dolayı endişelerini dile getirdi.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Lukaşenko’nun açıklamasına yanıt olarak, “Bölgede askeri varlığın artırılması söz konusu değil. NATO’nun, Avrupa’nın doğusundaki çok uluslu varlığı hiçbir ülke için tehdit oluşturmuyor, tamamen savunma niteliğini taşıyor, ölçülü ve çatışmaları önleme ve barışı koruma amacını taşıyor” ifadesini kullandı.

Belarus’taki durumu yakından takip ettiklerini dile getiren Lungescu, “NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ifade özgürlüğü ve barışçıl protesto hakkı dahil temel hak ve özgürlüklere saygı duyulması gerektiğini söyledi."