Lukaşenko: Seçimler yenilenmeyecek

Muhalefetin seçim yönündeki çağrılarına ve ülkenin çeşitli bölgelerde yapan grevlere tepki gösteren Lukaşenko'dan seçimlerin yenilenmeyeceği mesajı geldi.

Minsk'te bir fabrikanın grev yapan çalışanlarıyla bir araya gelen Lukaşenko, "Baskılara boyun eğerek bir şeyler yaptığımı asla göremeyeceksiniz. Seçim olmayacak" dedi.

Lukaşenko, grev yapan çalışanlara da "Çalışmak istemeyen ve ayrılmak isteyen varsa gidebilir. Kapılar açık" ifadelerini kullandı.