Belarus'taki greve devlet televizyonu çalışanları da katıldı

Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun istifa etmesi ve seçimlerin yenilenmesi yönündeki çağrılara olumsuz yanıt vermesi nedeniyle başlayan toplu grevler giderek daha geniş çevrelere yayılıyor.

Belarus'ta 26 yıldır iktidarda bulunan Lukaşenko'nun 9 Ağustos'taki seçimleri kazanması sonrası ülke genelinde başlayan protestolar devam ediyor.

Hafta sonu düzenlenen gösteriler sırasında kanal binasından çıkarak protestolara destek veren devlet televizyonundaki bazı çalışanlar, bugün itibarıyla greve dahil oldu.

Devlete ait çok sayıda fabrikada çalışanlar iş durdururken sağlık çalışanları da bazı kamu çalışanları da muhaliflerin itirazlarına destek veriyor.

Bu arada muhalif kaynaklara göre hafta sonu başkent Minsk'te yapılan gösterilere işçiler de dahil 200 bin kişi katıldı. Stella Meydanı'nda toplanan protestocular, 'Lukaşenko git' sloganları atarak hükümet binasının bulunduğu Bağımsızlık Meydanı'na doğru yürüdü. Tut.by haber sitesine göre pazar günkü gösteriler, ülke tarihinin en büyüğü olma özelliğini taşıyordu.

Belarus Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, devlet başkanlığı seçimlerini Lukaşenko’nun yüzde 80.1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10.12'de kaldığı duyurulmuştu.

Muhalefet, 'hile karıştırıldığı' iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamıştı.

Lukaşenko, yoğun istifa ve yeniden seçim taleplerine kesin dille karşı çıkarken seçimleri ikinci sırada tamamlayan muhalif isim Svetlana Tihanovskaya, ulusal lider olmaya hazır olduğunu açıklamıştı.