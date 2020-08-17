AB liderleri Belarus’u konuşacak

AB, başkanlık seçimlerine ‘hile karıştırıldığı’ iddiası ve mevcut devlet başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun yüzde 80 oyla zafer elde ettiği seçimlerin ardından patlak veren protestolarla ilgili Belaruslu yetkililere yönelik yaptırım süreci başlattı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in açıklamasına göre, 27 AB lideri çarşamba günü Belarus’taki gelişmeleri ele alacak ve ülkeye yönelik başka ne gibi adım atabileceklerini konuşacak.

I will call a meeting of the members of the European Council this Wednesday 12h00 to discuss the situation in #Belarus



The people of Belarus have the right to decide on their future and freely elect their leader



Violence against protesters is unacceptable and cannot be allowed — Charles Michel (@eucopresident) August 17, 2020

Michel Twitter’da “Belarus halkı kendi geleceklerini belirleme ve liderlerini özgürce seçme hakkına sahip. Protestoculara karşı şiddet kabul edilemez ve buna izin verilemez” ifadelerini kullandı.

AB liderlerinin başlangıç olarak ele almayı düşündükleri arasında ülkede baskı mağduru olduğu iddia edilen kişiler için parasal destek sağlamak, medyada çok sesliliği desteklemek için projeleri fonlamak, polis reformu tavsiye etmek, AB ile öğrenci değişim programlarını genişletmek, Belaruslu işçiler için birliğin istihdam pazarına daha kolay geçiş imkanı sunmak gibi konular yer alıyor.

Polonya, Çekya, üç Baltık ülkesi ve Danimarka da AB’ye Lukaşenko ve muhalefet arasında arabuluculuk yapma çağrısında bulunmuştu.

AB dışişleri bakanları da Belarus’taki seçim sonuçlarını kabul etmeyecekleri açıklaması yapmıştı.

Belarus'ta yapılan devlet başkanlığı seçimini Lukaşenko'nun kazandığının ilan edilmesinden sonra protesto gösterileri başlamıştı.

Muhalefet kaynaklarına göre başkent Minsk'teki son gösterilere 200 bin kişi katıldı. Protestocular arasında binlerce fabrika çalışanı da bulunuyor.

Lukaşenko ise baskıya boyun eğmeyeceklerini ve yeniden seçim yapmayacaklarını belirtti. Lukaşenko, grev yapan çalışanlara da "Çalışmak istemeyen ve ayrılmak isteyen varsa gidebilir. Kapılar açık" ifadelerini kullandı.

Muhalefet lideri Svetlana Tihanovskaya da YouTube’da yaptığı açıklamasında ülkenin ulusal lideri olmaya hazır olduğunu ifade etti.